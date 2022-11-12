Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Altı lider bir aradayız. Görüşlerimiz farklı olabilir. Demokrasi, adalet konusunda beraberiz. Oturacağız ve karar vereceğiz. Şu soru gelebilir aklınıza. ‘Neden Cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz’ diye. Hayır efendim. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Olay bir Cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilmesi, yeniden inşa edilmesi olayıdır. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz. Teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, o zaman neyi yapacaksınız? İlla bir aday olsun. Aday ne olacak ki ya? Ali olur, Veli olur. Ama siz memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım."

"Uzun yıllar devam eden toplumsal barış sorunumuz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu toplumsal barışı nasıl sağlayacağınızı söylemeniz lazım. Artık yeter, değil mi? Kavgaya son vermek gerekmiyor mu? O zaman oturup, konuşmamız lazım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerken yeni bir yol haritasını nasıl yapacağımızı konuşmamız lazım. Millet bunların hepsini bilecek. Vaat ettiklerimizi bilecek… Ondan sonra bir Cumhurbaşkanı adayı belirleriz. Önemli olan, var olan yapıyı değiştirmektir. Darbe hukukundan arındırmaktır. Haksızlıklara karşı durmazsanız bu iş yürümez. Adaletsizliğin olduğu yerde devlet olmaz. Bunu yapacağız ve bunun kavgasını veriyoruz" ifadelerini kullandı. (ANKA)