Uğur Dündar'a Sedat Peker davası

Ülkücü mafya Sedat Peker'e ilişkin attığı bir tweetle yaptığı bir konuşmadan dolayı gazeteci Uğur Dündar'ın 2 yıl hapsi istendi. Dündar hakkındaki iddianameyi İstanbul Beykoz Savcılığı hazırladı, Beykoz Asliye Mahkemesi tarafından da kabul edilerek dava açıldı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre söz konusu ihbarı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu'nun ihbarında Uğur Dündar'ın, 25 Eylül 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” paylaşımıyla bir televizyon programında yaptığı, “Peker yolsuzluk ve hırsızlar konusunda irin toplamış bir çıbana iğne batırdı. Hakikat adına teşekkür etmemiz lazım” değerlendirmesi, “suçu ve suçluyu övmek” olarak nitelendirildi.

İddianamede, bu ihbarın delil kabul edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakkında suç örgütü kurma suçundan yakalama kaydı bulunan Sedat Peker isimli şahsın yurtdışından internet aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımlar ve devlet yetkililerine karşı mesnetsiz iddiaları kapsamında, kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlikelerin de ortaya çıktığının her türlü izahtan vareste olduğu, bu kapsamda şüphelinin aynı suç işleme kararı icrası kapsamında söylemleri ve paylaşımları kapsamında zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır."

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi de, Dündar'ın 2 yıla kadar hapsinin istendiği bu iddianameyi kabul ederek dava açtı.