Uğur Dündar o videonun perde arkasını anlattı: Burnu kırıldı

Gazeteci Uğur Dündar, Arena programını yaptığı dönemde yolsuzluktan yargılanan firari patron Halil Bezmen'i bulabilmek için Aralık 1994'te ABD'deki evine gitmişti. Dündar, Halil Bezmen'in Connecticut'taki evinde görevli Remzi Çelik'le yumruklaşınca yaklaşık 12 saat gözaltında kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan video sosyal medyada çok konuşuldu.

Görüntülerde Dündar, ABD'ye para kaçırdığı söylenen Bezmen'in ABD'deki evine gidiyor, kendisini evin çalışanı olarak tanıtan kişi "Çekim yapamazsınız" diyerek Dündar'a müdahale ediyordu. Sonrasında Dündar ve çalışan arasında küfürlü kavga başlıyordu.

'Birkaç soru soracaktım ayrılacaktım'

Halk TV 'de yayınlanan "Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası" programına dün konuk olan Uğur Dündar çok konuşulan videonun perde arkasını anlattı.

Olay sonrası yaşananları ilk kez anlattığını ifade eden Dündar şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. İşçilerinin hakkını aramak için kapısını çaldım. Açmış olsa kapının dışından birkaç soru soracaktım ayrılacaktım. Evde çalışan bir kişiyi üzerime saldılar. Biz de kendimizi koruduk. O kişinin de maalesef düştüğünde burnu kırıldı. Ben bundan dolayı gözaltına alındım. Kefaletle beni serbest bıraktılar. Erol Aksoy Amerika'da Atlantik Plak'ın sahibi Ahmet Ertegün'e götürdü beni. 'Onun çevresi geniştir, sana ne yapman gerektiğini söyler' dedi. Ahmet Ertegün'e yaşadığımız olayı anlattım. Bana dedi ki 'Derhal ilk uçağa atla kaç'. 'Neden kaçayım? Sabıkalı değilim, gaspçı değilim, hırsızlık yapmak için gitmedim' dedim. 'Amerikan cezaevleri çok kötüdür oğlum, burada durma kaç' dedi. O dava uzlaşmayla sona erdi. Tutuklanmadım."