Uğur Dündar o videonun perde arkasını anlattı: Burnu kırıldı

Gazeteci Uğur Dündar, Arena programını yaptığı dönemde yolsuzluktan yargılanan firari patron Halil Bezmen'i bulabilmek için Aralık 1994'te ABD'deki evine gitmişti. Dündar, Halil Bezmen'in Connecticut'taki evinde görevli Remzi Çelik'le yumruklaşınca yaklaşık 12 saat gözaltında kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan video sosyal medyada çok konuşuldu.
Görüntülerde Dündar, ABD'ye para kaçırdığı söylenen Bezmen'in ABD'deki evine gidiyor, kendisini evin çalışanı olarak tanıtan kişi "Çekim yapamazsınız" diyerek Dündar'a müdahale ediyordu. Sonrasında Dündar ve çalışan arasında küfürlü kavga başlıyordu.
'Birkaç soru soracaktım ayrılacaktım'
Halk TV 'de yayınlanan "Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası" programına dün konuk olan Uğur Dündar çok konuşulan videonun perde arkasını anlattı.
Olay sonrası yaşananları ilk kez anlattığını ifade eden Dündar şunları söyledi: