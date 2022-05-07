Uğur: 'Beğenmediği kimliklerden turistler, Alman, Fransız, Amerikalı baldırı çıplak turistten daha fazla harcıyor'

Yandaş Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ilginç bir köşe yazısı kaleme aldı.

Turistlerin kimliklerine göre ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Uğur, "O kompleksli kriptolar pekâlâ biliyor ki beğenmediği etnik kimliklerden turistler, Alman, Fransız, Amerikalı baldırı çıplak turistinden daha fazla para harcıyor" dedi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Türkiye’ye gelen, her misafir gibi para harcayıp gezen turistlerin etnik kimlikleri üzerinden bile ırkçılığın kitabını yazmaktalar âdeta. Arap, Orta Doğulu, İranlı, Endonezyalı, Afrikalı, Özbek, Kazak turistler ülkemizi kirletiyorlarmış! Bir tanesi çıkmış ekrana, gevşek gevşek, ağzını yaya yaya Alman, Amerikalı, Fransız turist göremediklerinden, Sultanahmet Meydanı’nın istila edildiğinden bahsediyor.

Bu pespaye ve paçoz dilin Türk televizyonlarından yasaklanması gerek. Çünkü ırkçılık bir insanlık suçudur. Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye’ye gelen Rus turistler için de aynı ayrımcı ve pespaye dili kullanmışlardı. O kompleksli kriptolar pekâlâ biliyor ki beğenmediği etnik kimliklerden turistler, Alman, Fransız, Amerikalı baldırı çıplak turistinden daha fazla para harcıyor. Zaten istemediği de bu. Turizm sezonundan beklenti çok yüksek ya, döviz gelmesin ki Türkiye dara düşsün. Kaos çıkarıp bu ülkelerden gelecek turistlerin ayağının Türkiye’den kesilmesini amaçlıyorlar. Türkiye’nin düze çıkması, elinin rahatlaması en korktukları şey."