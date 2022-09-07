Uganda'da toprak kayması: 15 ölü

Afrika ülkesi Uganda’nın batısındaki Kasese'de şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, gönüllülerin ve yerel yetkililerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Şiddetli yağışların yol açtığı selde ise bazı evleri su bastığı kaydedildi.

Uganda’da geçtiğimiz ay başlayan şiddetli yağışlar bazı bölgelerde yıkıma neden oldu. Doğu Uganda'daki nehirlerin taşması sonucu en az 24 kişi öldü.