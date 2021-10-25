Uganda'da cihatçılar bombalı saldırı düzenledi

Uganda'nın başkenti Kampala'da cumartesi günü meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, en az üç kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Cihatçı grup bugün yaptığı açıklamada, elemanlarının "Uganda Haçlı hükümetinin üyelerinin ve casuslarının toplandığı" bir barda patlayıcı bir cihaz patlattığını söyledi.

Ülke yetkililerine göre, müşteri kılığında üç adam bir masanın altına çivili bomba yerleştirdi ve patlamadan kısa bir süre önce oradan ayrıldı.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni, IŞİD'in itirafı ortaya çıkmadan önce, "Terörist bir saldırı gibi görünüyor, ancak failleri bulacağız" dedi.

Devlet Başkanı “Halk korkmamalı. Hayata saygısı olmayan domuzların işlediği diğer tüm suçları yendiğimiz gibi bu suçluları da yeneceğiz” dedi.

IŞİD, bu ayın başlarında Kawempe'deki bir polis karakoluna düzenlenen saldırının ardından Uganda'daki ikinci eylemini üstlendi.

Orta Afrika ülkesinin en kanlı saldırısı 2010 yılında, bir restorana ve bir ragbi kulübüne düzenlenen iki bombalı saldırıda Dünya Kupası finalini izlemek için toplanan 74 kişi hayatını kaybettiğinde gerçekleşti.