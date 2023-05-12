UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi İstanbul Finali' yanıtı

UEFA, Deutschen Presse-Agentur'a İstanbul Kurum, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur."

İngiliz basını iddia etmişti

NTV'nin aktardığına göre; İngiliz basınının İstanbul'dan finalin alınacağı yönündeki haberleri üzerine UEFA'dan açıklama geldi.

Daily Mail, UEFA'nın Türkiye'deki seçim gündemi nedeniyle finali İstanbul'dan Lizbon'a almayı planladığını belirtmişti. UEFA'dan bu yalan habere jet hızında cevap gelmiş oldu.