UEFA'dan 'Şampiyonlar Ligi' isimli pizza satan restorana dava

UEFA'nın, Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan "Şampiyonlar Ligi" pizzası için telif hakları davası açtı.

Restoran sahibi bu haberi sosyal medyadan, "Ciddi olamazsınız. Bakalım UEFA işi nereye kadar götürecek?" diyerek duyurdu.

Ajansspor’un Bild’e dayandırdığı habere göre, Pizza Wolke (Bulut Pizza) ismindeki restoranın menüsünde “Şampiyonlar Ligi” isimli bir pizza bulunduğunu tespit eden UEFA hukukçuları, isim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla restorana telif hakkı davası açtı.

‘Kendimi onurlandırılmış hissediyorum’

Dava ile ilgili dokümanı sosyal medya hesabından yayımlayan restoranın sahibi ise konu hakkında "Çok yaşasın Şampiyonlar Ligi pizzası. Kendimi onurlandırılmış hissediyorum. Herhalde pizzacılar arasında kimse Şampiyonlar Ligi pizzasının sorun yaratacağını düşünmemiştir. Ciddi olamazsınız. Bakalım UEFA işi nereye kadar götürecek. Dünyanın en şahane pizzasını gelin alın" yorumunda bulundu.