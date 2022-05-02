UEFA'dan Rusya kararı: Kulüpler gelecek sezon turnuvalara katılamayacak

UEFA, gelecek sezonda Rus takımlarının turnuvalara katılımı konusuna ilişkin kararını açıkladı.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rus takımlarının UEFA turnuvalarında yer alamayacağı kesinleşti. Aynı zamanda ülkenin EURO 2028 ev sahipliği için Türkiye ve İngiltere'ye rakip olmasına da izin verilmedi.