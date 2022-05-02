Lavrov'un 'Hitler' açıklaması Rusya ile İsrail arasında kriz yarattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Rusya'nın Ukrayna'yı "Nazilerden arındırma" iddiasını savunurken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Yahudi olmasının bir önemi olmadığını çünkü Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu öne sürdü.

Lavrov "Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" dedi.

İsrail bu açıklamaya tepki göstererek Rusya'dan özür dilemesini talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın İsrail Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Lavrov'un sözlerini "affedilemez, skandal açıklama" diye niteledi.