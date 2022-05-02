Lavrov'dan 'Rusya Ukrayna'daki harekatını 9 Mayıs'ta mı bitirecek?' sorusuna yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'daki askeri harekatını 9 Mayıs'a kadar bitirmeye çalışmayacağını belirtti.

İtalyan televizyonu Mediaset’e konuşan Lavrov, harekatı Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmasının yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs’a kadar bitirmeye çalışıp çalışmayacakları sorusuna yanıt verdi.

Lavrov "Askerlerimiz eylemlerini, Zafer Günü (9 Mayıs) dahil herhangi bir tarihe göre yapay bir biçimde ayarlamayacaklar" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre diyen Lavrov, Rusya ordusunun eylemlerini, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hatları çizilen hedeflere göre ayarladıklarını kaydetti.

Lavrov, Ukrayna’da barışın şartlarından birinin Zelenskiy’in teslim olması mı olduğu sorusu üstüne ise şunları söyledi:

"Zelenskiy’den, sivillerin her birinin serbest bırakılması ve direnişin sonlandırılması emrini vermesini talep ediyoruz. Hedefimiz, Ukrayna’da rejim değişikliği yapılmasını içermiyor. Bu, Amerika’nın uzmanlık alanı olan bir konu.”