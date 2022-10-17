UEFA'dan Milli Takım'a kısmi tribün kapatma cezası

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturmasını tamamlayan UEFA, taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verdi.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti. TFF'ye ayrıca 25 bin avro para cezası da verildi.