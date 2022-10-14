Türkiye UEFA'da uçtu

UEFA kapsamında gerçekleştirilen dördüncü maçlar dün tamamlandı. Türkiye 4 basamak daha yükseldi.

Haber Merkezi

UEFA'nın organize ettiği organizasyonlarda dün gece Türk takımları 4 galibiyet alarak ülke puanını yükseltti. Haftaya 25,700 puanla 18. sırada giren Türkiye, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un galibiyetleriyle 27,900 puanla 14. sırada tamamladı. 

UEFA sıralaması

1- İNGİLTERE: 95.998

2- İSPANYA: 85.141

3- ALMANYA: 73.231

4- İTALYA: 67.069

5- FRANSA: 54.664

6- HOLLANDA: 52.500

7- PORTEKİZ: 50.216

8- İSKOÇYA: 35.800

9- BELÇİKA: 35.400

10- AVUSTURYA: 33.000

11- SIRBİSTAN: 30.875

12- NORVEÇ: 28.750

13- ÇEKYA: 28.050

14- TÜRKİYE: 27.900

15- İSVİÇRE: 27.675

16- UKRAYNA: 27.500

17- DANİMARKA: 26.625

18- RUSYA: 26.215

19- HIRVATİSTAN: 25.400

20- YUNANİSTAN: 24.975