Türkiye UEFA'da uçtu

UEFA'nın organize ettiği organizasyonlarda dün gece Türk takımları 4 galibiyet alarak ülke puanını yükseltti. Haftaya 25,700 puanla 18. sırada giren Türkiye, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un galibiyetleriyle 27,900 puanla 14. sırada tamamladı.
UEFA sıralaması
1- İNGİLTERE: 95.998
2- İSPANYA: 85.141
3- ALMANYA: 73.231
4- İTALYA: 67.069
5- FRANSA: 54.664
6- HOLLANDA: 52.500
7- PORTEKİZ: 50.216
8- İSKOÇYA: 35.800
9- BELÇİKA: 35.400
10- AVUSTURYA: 33.000
11- SIRBİSTAN: 30.875
12- NORVEÇ: 28.750
13- ÇEKYA: 28.050
14- TÜRKİYE: 27.900
15- İSVİÇRE: 27.675
16- UKRAYNA: 27.500
17- DANİMARKA: 26.625
18- RUSYA: 26.215
19- HIRVATİSTAN: 25.400
20- YUNANİSTAN: 24.975