'UEFA, Spartak Moskova'yı Avrupa Ligi'nden atıyor'

Rusya'nın Ukrayna operasyonları sonrasında açıklanan yaptırımlar, futbolu da etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın, Avrupa Ligi son 16 turu RB Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal edeceği belirtildi. Bu kararla birlikte Almanya ekibi RB Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselecek.

Bild ve Sky Sport'un haberlerine göre, RB Leipzig takımının yöneticisi Oliver Mintzlaff, "İletişimde kalmaya devam ediyoruz. UEFA'ya ve onların vereceği karara güvenimiz tam. Maçların iptal edileceğini düşünüyoruz." diyerek UEFA'nın Spartak Moskova'yı turnuvadan atacağını düşündüğünü ifade etti.

Spartak Moskova, 10 Mart'ta RB Leipzig takımıyla deplasmanda oynayacak, rövanş maçı 17 Mart'ta tarafsız bir sahada oynanacaktı.

UEFA'nın, Spartak Moskova kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden almıştı.