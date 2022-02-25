UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı.
Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
UEFA, Şampiyonlar Ligi finali kararı: Rusya'dan aldı, başka bir başkente verdi
UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak.
Haber Merkezi
UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı.
Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak.