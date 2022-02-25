UEFA, Şampiyonlar Ligi finali kararı: Rusya'dan aldı, başka bir başkente verdi

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak.

Haber Merkezi

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı.

Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'da oynanacak.

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