UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu. 

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray rakiplerini bekliyor. Sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar 4. torbadan kuraya katılıyor.

İşte gruplar;

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia

D Grubu: Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjyland

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Wien


 