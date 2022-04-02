Ucuz pide kuyruğundaki yurttaşlar konuştu: 'Bu düzen böyle gitmez, değişmeli!'

İstanbul'da ucuz pide almak isteyen yurttaşlar Kartal Meydanı'ndaki İBB Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Halk Ekmek büfelerindeki pide, fırınlardan 3 TL daha ucuza satılıyor.

Fırınlarda İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıkladığına göre 330 gram sade pide 6 TL, 330 gram susamlı, yumurtalı pide 7,5 TL, 415 gram pide 7,5 TL ve 415 gram susamlı, yumurtalı pide ise 9 TL. 330 gram pide Halk Ekmek büfelerinde ise 3 TL.

'Daha ucuz diye 1,5 saat kuyrukta bekliyoruz'

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, pideye 3 TL daha az vermek isteyen, Kartal Meydanı'nda Halk Ekmek büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlardan biri "Her gün burada fırından daha ucuza satıldığı için 1 saat, 1,5 saat ekmek kuyruğunda bekliyoruz. Faturaları düşünmekten boğazımızdan feragat ediyoruz" dedi. Başka bir yurttaş da "Bu şartlar çok zor ben ömrü hayatımda böyle pahalılık görmedim" şeklinde konuştu.

'2 bin 500 liraya kim geçinir ki?'

Yurttaşlar şöyle konuştu:

“2 bin 500 liraya kim geçinir ki? Yüksektekiler geçinsinler bakalım nasıl geçiniyorlar. Pazar köşelerinde çalışıyoruz, limon satıyorum ben ya. Yazık değil mi? Vatandaşım ben. Yeri gelince her şeyi yapıyoruz, vergimizi veriyoruz, askerlik yapıyoruz. Bize gelince karnımız aç. Var mı böyle bir şey?”

“2 bin 500 lira maaş alıyorum. Doğalgaz geliyor 700 lira, elektrik geliyor 200 lira, su 80-90 lira. Geriye ne kaldı?”

'Pazarda tezgahlardan dökülenleri topluyoruz'

“Pazarda tezgahlardan dökülenleri, artıkları topluyoruz.”

“Bugün pazara gittim 350 lira harcadım, istediklerimizi de alamadık.”

“Ülkenin neyini konuşacağız ki, tarumar edilmiş, yok edilmiş bir ülke.”

“Dolmalık biber olmuş 40 lira, kabak olmuş 35 lira, üç yapraklı kıvırcık 18 lira, domates 25 lira. Bir memleket bu kadar çivisinden çıkmaz.”

'Bu düzen böyle gitmez, değişmeli'