Burhaniye'de miting: 'Zeytinliklerin talanına, pahalılığa hayır!'

Balıkesir Burhaniye'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, zeytinlikleri maden şirketlerinin talanına açan yönetmeliğe ve artan hayat pahalılığına karşı bir miting düzenlendi.
Körfez Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingde zeytinlikleri talana açan düzenlemenin geri çekilmesi çağrısı yapılarak "Zamlar yağmur gibi yağıyor, halk fakirleşiyor, geçinmek zorlaşıyor. İktidarın kurduğu rejim yoksulluk üretiyor" denildi.
Enerjide dışa bağımlılığa dikkat çekilen mitingde ayrıca "Suyumuza, toprağımıza, zeytinimize geleceğimize sahip çıkalım" çağrısı yapıldı.