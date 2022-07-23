Ucuz ekmek kuyrukları uzuyor: '2 saat bekliyoruz, ekmek yetmezse dönüyoruz'

Niğde’de fırınlarda ekmek fiyatı 3,5 lira oldu. Halk Ekmek'te ekmeği 1,75 TL’den satan Niğde Belediyesi, Ağustos ayına kadar zam yapmayacağını açıkladı.

Yurttaşlar ise ekmeği daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ekmek kuyruğunda bekleyen bir kişi, “Ucuz olduğu için ben her gün buraya geliyorum” dedi. Bir Niğdeli de “Vakit buldukça geliyorum. Ne düşünelim, milletin halini görüyoruz. Ucuz diye ekmek kuyruğunda saatlerce bekliyoruz. Daha düşünecek bir şey var mı?” diye konuştu.

'65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey görüyorum'

Bir başka yurttaşsa, “10'dan beri bekliyorum burada. Her gün geliyorum. Bir de dövüş oluyor burada ekmek sırasında, sıraya girmiyorlar. Ekmek yetmiyor” dedi.

65 yaşında olduğunu belirten bir Niğdeli ise, “2 saat bekliyoruz o da ekmeğin gelmesine bağlı. Böyle bir şey görmedik ki 65 yaşındayım daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ekmek yetmezse dönüyoruz. Tabi artmasını istiyoruz. 3,5 TL valla pahalı bizim gibi vatandaşlara, 8 tane 10 tane ekmek alanlar var” diye konuştu. (ANKA)