'Ucunda para varsa anında satarlar davalarını...'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Nahyan'ı ağırlamasını eleştirdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Nahyan’ı Ankara’da ağırlamasını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a hitaben, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur" dedi. (ANKA)

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