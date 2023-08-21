'Ücretsiz ulaşım kartları iptal edilecek' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) tarafından Türkiye'deki özel halk otobüslerinin tamamında 65 yaş üstü ve engelli yurttaşlara sağlanan ücretsiz toplu taşıma hizmetinin kaldırılması yönünde karar alındığı ve bunun 15 Ekim'e kadar ertelendiği iddia edilmişti.

Ücretsiz seyahat hakkının kanunla düzenlendiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bakanlıkça engelli ve yaşlı yurttaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz tarihi itibarıyla yüzde 50 artırıldığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, “Buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 TL’ye, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 TL’ye yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 TL’ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkânlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü yurttaşların sahip olduğu ücretsiz taşıma hakkının devam edeceğini açıklamıştı.