'Ücretsiz izin' yalancısı patronlara AKP'den ödül!

Patronlar salgında fiilen tam zamanlı çalıştırmaya devam ettiği binlerce işçiyi ya ücretsiz izinde göstermiş ya da kısa çalışma kapsamına almıştı.

Bu sayede primleri ödemekten kurtulan patronlar aynı zamanda işçilerin maaşının bir bölümünü devlete, yani işçilerden kesilen maaşlarla oluşturulan fonlara ödetmişti.

Bu duruma tepki gösteren, hem maaş hem prim kaybı yaşayan işçiler ise çareyi şikayet etmekte bulmuştu.

Salgın süresince denetimlerin neredeyse askıya alınmış olmasına rağmen bu başlıkta denetime takılan patronlara iktidar kıyağı geldi.

'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adlı torba yasada skandal bir madde yer aldı.

Söz konusu maddede "Bu kapsamda ...nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecek. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan dönemde işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin hükümleri uygulanacak" ifadeleri yer aldı.

Yani AKP işçilerin haklarına saldıran patronlar hakkında denetimle tespit edilmiş usulsüzlükler sonrası verilen ceza kararlarını, söz konusu torba yasayla birlikte "affetmiş" oldu.