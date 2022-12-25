Ücretsiz HPV aşısı için Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği kriterler tepki çekti

Human papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu rahim ağzı kanseri ve genital siğil gibi hastalıklara karşı koruyan HPV aşısının ücretsiz olması için uzun zamandır yürütülen kampanyalar sonuç vermişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı için18 yaş üzeri açıklaması tartışma yarattı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Karateke ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği’nden avukat Hediye Gökçe Baykal, yaş kriterini Cumhuriyet’ten Berfin İnetaş'a değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Koca, 25 Kasım’da yaptığı açıklamada, belirlenen bir grupla aşılamaya başlanacağını ve kapsamını kademe kademe genişleteceklerini söylemişti. Koca, “HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok. Ancak ülkemizde sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye faydası yok. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan plan hazırlığındayız” demişti. Koca önceki gün ise “18 yaş üzerinde olanlara rahim ağzı kanseri aşısı yapılması için çalışmamızı son noktaya getirdik” açıklamasını yapmıştı.

HPV aşısının tıbben bir zorunluluk olduğunu anımsatan Hediye Gökçe Baykal, “Koruyuculuk oranı yüzde 99.7 olan HPV aşısı hayati bir önem taşıyor. HPV aşısı, 9-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarına yapılması durumunda yüzde yüze yakın koruyuculuk sağlıyor. Aşının ücretsiz olmasını öngören ulusal aşı takvimi programlaması bu yaşları kapsayacak şekilde yapılmalı” dedi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde 18 yaş gibi bir sınırlamanın olmadığına işaret eden Baykal, bu uygulamanın aşının etkisini düşüreceği gibi bilimsel gerçeklik taşımadığını belirtti. Medeni hale dayalı bir düzenlemeyi de kabul etmediklerini belirten Baykal, “Kadınları evli ya da bekâr olarak ayıran dolayısıyla aslında cinsel hayatı sadece evlilik ile kısıtlayan düşünceler, sağlık hakkına eşit şekilde ulaşılmasını engelleyemez. Mücadelemiz ayrıca bu gerici zihniyetledir” diye konuştu.

'9 yaşından itibaren uygulanmalı'

Kadınlarda hayat boyu oluşan kanserlerin yüzde 8,5’inden HPV virüsünün sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ateş Karateke, “HPV aşısı, 149 ülkede, çocukluk dönemi olan 9 yaşından itibaren, 26 yaşına kadar ücretsiz olarak uygulanır. Özellikle kız çocuklarına 9 yaşından itibaren uygulanması gereken HPV aşısı, virüsün vücudun çeşitli bölgelerinde yaşam boyu oluşturabileceği birçok kansere karşı korur. Bunun için erken dönemde aşı uygulanmasını mutlaka öneriyorum” dedi.

Karateke, sağlığın ve aşının şartı olmayacağına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezleri’nde yapılan HPV tarama testlerinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini de kaydetti.