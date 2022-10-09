Ücretli öğretmenler Ankara'da eylem yaptı: Görev verin, köy okullarına gidelim

Ücretli öğretmenler, yaşadıkları sigorta, asgari ücret altında maaşlar ve kadro sorunu nedeniyle bugün Ankara’daki Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamaya, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yönetiminden Arzu Başer de destek verdi.

Basın açıklamasını, Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy ve Yönetim Kurulu üyesi Sibel Şahin okudu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“ALDIKLARI KOMİK ÜCRET ONLARI RENCİDE EDİYOR: Ücretli öğretmenler, hâlâ çözümsüzlük içinde umutla bekliyor. Yarım sigorta primi ve aldıkları komik ücret, onları rencide ediyor. Aynı işi aynı mesai içinde yaptıkları halde kadrolu arkadaşları ile aralarındaki maaş farkı uçurumdan beter. ‘Ücretli’ kelimesi, zaten en büyük acı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EVİNE NASIL EKMEK GÖTÜRÜR: Mesleki olarak adı bile konulmamış, bağlı olduğu bakanlık bile tarifini tam yapamamış. Ücretli öğretmen kimdir, ücretli öğretmen nasıl çalışır, evine nasıl ekmek götürür; biz, bunun aslında tarifini bulamadık. Sektör haline getirildik. 90 bin sayısına ulaştık. Bu şartlar altında çalışmak istemiyor, Cumhurbaşkanımızdan çözüm bekliyoruz.

KPSS DEĞİL, EMEK ATAMASI İSTİYORUZ: Yaşları 40-50 olan emektar öğretmenlerimiz, düzenleme umuduyla ile bitmiş bir ömür ile artık atama istiyorlar. Tecrübeleri, kıdemleri oldu; görev bekliyorlar. Emeğin KPSS sınavı ile ölçülmediği emek ataması istiyoruz. Emeğimizin karşılığı, bir sınavla atama olmaz. Emektarlar kadro istiyor. KPSS olmadan, prim usulüne göre şartsız atama istiyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZDAN TALEBİMİZ NET: Ücretli öğretmenler olarak birçok öneri ve dosyalar ile atama tekliflerini ilettik. ‘Açılan köy okullarında bizler çalışırız’ dedik. Köy okulları sahipsiz. Hiçbir kadrolu öğretmen gitmek istemiyor. Görev verin, bizler gidelim. Biz hazırız. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği olarak, 540 gün sigorta primini tamamlamış, eğitim fakültesi veya formasyonu olan arkadaşlarımız için prim usulüne göre şartsız atama istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden talebimiz nettir.” (ANKA)