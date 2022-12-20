Ücretleri ödenmeyen Alucon Yapı işçilerinden şirket önünde eylem

Tuzla Deri Sanayi’de bulunan Alucon Yapı işçileri 2 aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine dün şirket önünde basın açıklaması yaptı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasa geçen işçiler, Limak İnşaat bünyesindeki T.C Merkez Bankası Binası ve Türkerler Holding bünyesindeki İzmir Mahall Bomonti projelerinin dış cephe giydirme sistemleri işlerinde çalıştıklarını, şirket yetkilileriyle sürekli görüşmelerine rağmen 2 aydır ücretlerinin ödenmediğini belirttiler.

Şirketin sürekli bugün, yarın ödenir cevabı verdiklerini belirten işçiler, 16 Aralık’ta işe gittiklerinde İK müdürü tarafından çıkışlarının yapılacağını öğrendiler. Şirket yetkilileri tarafından "ekonomik olarak zor durumlar yaşadıkları" yanıtını aldıklarını belirten işçiler haklarını istiyor.

Şirket önünde okunan basın açıklaması şöyle:

ALIN TERİ HAKTIR, HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

BASINA ve KAMUOYUNA AÇIKLAMAMIZDIR:

Alucon Yapı çalışanları olarak bizler, Limak İnşaat bünyesindeki T.C Merkez Bankası Binası ve Türkerler Holding bünyesindeki İzmir Mahall Bomonti projelerinin dış cephe giydirme sistemleri işlerinde mimari dizaynından, imalat süreçlerine ve montajından sevkiyatına emek veren işçileriz.

Bizler 2 aydan fazladır tüm açıklama beklentilerimize rağmen resmi yazılı hiçbir açıklama olmadan maaş ödemelerinizi alamamaktayız .

Yetkililere sorduğumuzda “gelecek paralar var ödeyeceğiz” diyorlardı. Bugün ödenir, yarın ödenir diye beklerken, resmi bir açıklama yapılmasını istiyorduk fakat yapılmıyordu.

İK müdürü, 14 Aralık günü işe gelmememizi, patronlarla toplantı yapacağını, 16 Aralık’ta durumun netleşeceğini söylemiştir. 16 Aralık 2022 Perşembe Günü işe gittiğimizde, İK müdürü tarafından işimize son verileceği, çıkışlarımızın yapılacağı söylendi. Fakat alacaklarımızla ilgili sorularımız cevapsız kalınca, Alucon Yapı A.Ş patronlarından Barbaros Yangın ile görüşmek istedik. Barboros Bey görüşmede, İzmir Mahall Bomonti projesinin işvereni Türkerler Holding’in teminat mektubunu bankaya vermesiyle Alucon’un çok zor duruma düştüğünü fakat bir plan oluşturarak her türlü hakkımızın ödeneceğini, ne zaman ödeyebileceğine dair şuan önünü göremediğini, önümüzdeki hafta Pazartesi (bugün) netleşebileceğini söyledi. Hala resmi bir işlem başlatmadıklarını, Pazartesi netleşeceğini, o zamana kadar çıkış işlemi yapmayacaklarını, Pazartesiye kadar idari izinli olacağımızı söylemiştir. Bizler patronumuzun sözüne istinaden anlayış göstererek evlerimize döndük .

Bu toplantının ertesi günü, yani 17 Aralık 2022 Perşembe günü, fabrikadan bizlere ulaşan video görüntülerinde, imalat makinelerinin söküldüğünü ve bir tıra yüklendiğini gördüğümüzde hepimiz şok olduk. Diğer videoda ise tüm ofis eşyaları, bilgisayarlarımız toplanıyordu.

Bugüne kadar depodaki tırlarca malzeme, günlerce fabrikadan götürüldü…

Ayrıca haftalar öncesinden şirket arabaları birilerinin üzerine devredildi.

Bizleri hiçbir işlem yapmadan evlerimize gönderdiklerinde, aslında fabrikanın içinin boşaltılması ile ilgili planlar yaptıklarını bilmiyorduk. Henüz bankalar tarafından haciz işlemi yapılmadan, makineleri ve diğer malzemeleri bilmediğimiz bir yere taşıyarak veya satarak iyi niyetimizi suiistimal etmişlerdir.

Bugün, 19 Aralık Pazartesi. Bizler hakkımızı aramak için Alucon İşçileri ve mağdurları olarak aylardır alamadığımız tüm yasal haklarımızı almak için bir araya geldik.

İşveren vekili olarak Avukat Sercanbey Tahmazoğlu şirketin finansal olarak zor durumda olduğunu, patronların para bulma peşinde olduğunu , kaynak bulunca ilk olarak personel maaşlarını ve kalan tüm haklarımızı ödeyeceklerini ve makine ve malzemelerin güvenlik amaçlı taşındığını söyledi. Bugün itibariyle işsizlik sigortasından (kod4) yararlanabileceğimiz şekilde çıkışlarımızın yapılacağı sözlü olarak beyan edilmiştir.

Ödeme planı istediğimizde ödeme planının yazılı olarak verilemeyeceğini bildirmiştir.

Bizler patronlarımızın buraya gelmesini ve ödeme sözünü yazılı vermesini talep ettik.

Şu saat itibariyle patronlarımızdan alacaklarımız için yazılı sözlü bir beyan alamadık.

Alın terimizin hakkını almadan mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan bildiriyoruz.

Alucon Yapı İşçileri

19.12.2022

Alucon Yapı A.Ş/Tuzla Deri OSB-İstanbul

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