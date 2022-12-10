TKP'den işçi anketi: Patronların ensesindeyiz, keyiflerini kaçıracağız!

Türkiye Komünist Partisi bir bildirge yayımlamıştı. TKP Merkez Komitesi imzalı çağrıda, "Bu ülkede işçiler var. Çalışıyor, sömürülüyor, hastalanıyor ve ölüyorlar. Bu gerçeği patronların yüzüne vuracağız, onların üstüne üstüne gideceğiz. Sömürücü sınıfların en büyük güvencesi küçük burjuva ideolojisini ‘işçi sınıfı gerçeği’ ile sarsacak, orta sınıfların huzurunu kaçıracağız" denilmişti.

İşçi anketi

TKP bir işçi anketi yapmaya başladığını bugün duyurdu. "Yatıp kalkıp ekonomiyi, yabancı sermayeyi konuşan; patronlara nasıl yaranacağını şaşıran iktidar ve muhalefet, bir işçileri konuşmuyor. Ama 'Böyle Gitmez' Keyiflerini kaçıracağız, huzursuz edeceğiz, ne yapıp edip işçileri bu ülkenin gündemine sokacağız" denilerek duyurulan anket verilerinin bir ayın sonunda raporlanılarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Bu ülkede işçiler var!

Anketin giriş metni şöyle:

"Her iş cinayetinin ardından “böyle gelmiş böyle gider” diyenlere, kader-kısmetçilere, sahibi oldukları işyerlerinden işçilerin cansız bedenleri çıkarken hiçbir şey olmamış gibi zenginliğin sefasını sürenlere çok ama çok öfkeliyiz.

Yaşadığımız her türlü sorunu birlikte mücadele ederek değiştireceğimizi biliyoruz.

İşçi Anketi, işyerlerindeki olumsuz çalışma koşullarını tespit etmek, çalışırken ölmeye, uzun saatler çalıştırılarak sömürülmeye, ağır ve riskli çalışma koşullarına “Böyle Gitmez” demek için hazırlandı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı uzmanları ve hukukçuları işyerinizde yaşadığınız, tanık olduğunuz her türlü soruna karşı sizlere dönüş sağlayacak."

Ankete bu linke tıklayarak katılabilirsiniz.