Ücretini alamayan işçi inşaatı durdurdu, vince çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Emlak Konut'a ait Nidapark-Küçükyalı projesinde çalışan işçiler ücretlerini alamadı.
Çok sayıda kişinin kayıtdışı çalıştırıldığını belirten işçiler, maaşlarının asgari ücretin üstünde kalan kısmının nakit ödendiğini ve çeşitli bahanelerle kesintiler yapıldığını aktardı.
Sorunu taşeron şirket Prometa Mühendislik sorumlusuna ileten işçilere alacaklarının ödenmeyeceği, şantiye sahasını terk etmemeleri halinde zor kullanılacağı söylendi.
Bir inşaat işçisi şantiyeye ait vincin üzerine çıkarak “paramız ödenmezse kendimi aşağıya atarım” diyerek eylem başlattı.
Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Üst işveren Tahincioğlu İnşaat'ın işçilere ödemelerinin yapılacağını ve paranın hesaplarına yatırılacağını söylemesinin ardından vince çıkan işçi eylemini sonlandırdı.