'Uçağa kafa atarak şehit oldular' diyen ismin görevini açıkladı

Eski AKP Milletvekili olan Mazhar Bağlı dün akşam katıldığı canlı yayında 15 Temmuz gecesini hakkında, “İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Mazhar Bağlı’nın sözleri sosyal medya gündem olurken gazeteci Fatih Altaylı ise bugünkü yazısında Bağlı’nın Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatıp “Fıkra bu kadar.” dedi.

Habertürk'te yayımlanan Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Habertürk TV'de katıldığı programda 15 Temmuz'da alçaktan uçan F 16'ları 11. kata çıkarak kafa atarak durdurmaya çalışan vatanseverlerin şehit olduğunu iddia eden Prof. Mazhar Bağlı, Esenler Belediyesi Bilim Kurulu Başkanıdır. Fıkra bu kadar.”

Eski rektör ve milletvekili olan Mazhar Bağlı ise sözlerinin alay konusu olması sonrası açıklamada bulunarak, “Ben orada insanların direnişini anlatmıştım. Uçağı bile durdurmaya kararlıydı anlamında dedim” ifadelerini kullandı.