Valiliğin 15 Temmuz videosunda 'İmamoğlu hatası': Hemen sildiler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz'da Fatih Saraçhane’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınlandı.

1 dakikalık videonun 49'uncu saniyesindeki görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane binası önünde yaptığı kutlamanın görüntülerinin yer aldığı görüldü.

Daha sonra paylaşım silindi.

Vali Yerlikaya’nın Twitter hesabından paylaşılan video, İmamoğlu’nun mazbata aldığı görüntüler çıkarıldıktan sonra yeniden paylaşıldı.



