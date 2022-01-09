Üç yıldır suçlama olmaksızın hapiste tutulan Suudi prenses ve kızı serbest bırakıldı

Bugün Suudiler yaklaşık üç yıldır suçlama olmaksızın cezaevinde tutulan prenses ve kızını serbest bıraktı.

Suudi hanedanlık ailesinin bir üyesi olan 57 yaşındaki Prenses Basmah Bint Saud bin Abdulaziz el Suud, yetişkin kızı Suhud el Şerif'le birlikte Mart 2019'da kaybolmuştu.

Reuters'ın haberine göre hukuk danışmanı Henri Estramant, ikisinin de "keyfi tutukluluklarından serbest bırakıldığını" ve 6 Ocak 2022 Perşembe günü Cidde'deki evlerine döndüğünü söyledi.

Estramant, "Prenses iyi durumda ancak tıbbi yardıma ihtiyacı olacak" dedi ve "Yorgun görünüyor ama morali yerinde ve oğulları ile şahsen tekrar bir araya geldiği için müteşekkir” diye ekledi.

Suudiler olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Suudi hükümeti yaklaşık 3 yıl boyunca dava hakkında hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmadı.

2020'de Prenses Basmah, sosyal medya kanalları aracılığıyla bir yıldan fazla bir süredir başkent Riyad'da tutulduğunu ve hasta olduğunu söyledi.

Ölü Kral Suud'un en küçük çocuğu Prenses Basmah, krallığın kadınlara yönelik muamelesine eleştirilerde bulunmuştu.

Prenses'in insan hakları konusundaki çıkışları ve anayasal reform çağrıları nedeniyle gözaltına alınmış olabileceği yorumları yapılmış, ailesi de 2020'de Birleşmiş Milletler'e yazdıkları mektupta benzer suçlamalarda bulunmuştu. Öte yandan Prenses'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la arası açık olan ve ev hapsine alınan Prens Muhammed bin Nayef'le yakın olması nedeniyle cezaevine gönderildiği de iddia edilmişti.