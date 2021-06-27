Üç sığınmacının öldürülmesinin ardından önemli iddia: Kamyondan ateş açılmadı, kamyon tarandı

Siirt'te içinde sığınmacıların bulunduğu kamyona dur ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş açılmasına ve üç sığınmacının öldürülmesi, 11 sığınmacının yaralanmasına ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

soL'un ulaştığı HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, olayın gece saat 01.00 sıralarında Siirt'in Pervari ilçesindeki Beğendik beldesinde meydana geldiğini aktardı, kamyonun içinde Pakistanlı ve Afganistanlı 84 sığınmacının bulunduğu bilgisini paylaştı.

'Sürücü panik yapıp duramadı, araca ateş açıldı'

Taş, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, jandarmanın kamyon oradan geçerken "Dur" ihtarında bulunduğunu, sürücününse panik yaparak duramadığını söyledi.

Taş, "Bizim oradaki görgü tanıklarından edindiğimiz bilgiye göre kamyondan askere doğru bir ateş açılmıyor" vurgusunu yaparken, "Kamyon dur ihtarına rağmen geçince kamyonu tarıyorlar. İlk taramada önce 2 kişi yaşamını yitiriyor, sonra bu sayı 3'e çıkıyor. 11 de yaralı var. Diğer göçmenlerse bölgeden kaçıyor. Şu an Siirt Devlet Hastanesi'nde 10 yaralı var. Bu yaralılardan 2'sinin durumu çok ağır" dedi.

HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş

'Vali'nin açıklamasından kuşku duyuyoruz'

Vali'nin kamyondan ateş açıldığına ilişkin iddiasını değerlendiren Taş, şunları söyledi:

"Ben valiyle görüştüm, o da görüştüğümüz görgü tanıklarından farklı konuşuyor. Görgü tanıkları tek taraflı bir ateş olduğunu söylüyor. Vali de bana göre burada taraflı konuşuyor, jandarmayı kurtaracak tek taraflı bir açıklama yapıyor.

Biz kuşkulu yaklaşıyoruz, açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz konuya ilişkin araştırmamızı sürdürüyoruz. Hastane müdürüyle de temas halindeyiz. Olay yerinden kaçan göçmenler içinde yaralanan var mı onu da bilmiyoruz. Konunun takipçisi olacağız."