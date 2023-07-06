Üç şehirde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kastamonu’da ormanlık alanlara girişler yasaklanmasına dair karar aldı.



Orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz ile 15 Eylül arasında mesire alanlarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek. Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması da yasak olacak.



Ormanlık alanlar civarında bulunan bağ, bahçelerdeki temizlik çalışmaları sırasında ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.



Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Bu kapsamda ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, kenarlarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu belirtildi.

Denizli Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasak, il genelinde mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları dışında uygulanacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle, kamp alanlarında, saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.