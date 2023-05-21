Üç maaşlı AKP’li seçilmedi, koltuklarına geri döndü

AKP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Zeynep Müjde Sakar, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, son olarak Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sakar, AKP'den Şanlıurfa Milletvekili aday adayı oldu ve Bereket'teki yönetim kurulu üyeliğinden 21 Mart 2023'te istifa etti. Aday gösterilmeyince iki ay sonra bu kez Tarım Kredi Marketlerine yönetim kurulu üyesi oldu. Böylelikle Sakar'ın 3. koltuğu ve 3. maaşı yeniden geldi.

Sakar, daha önce Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki Gübretaş'ta görev yapıyordu ve hem kamudan hem üniversiteden hem de şirketten maaş alıyordu. Tarım Kredi A.Ş yönetim kurulu üyeleri 18 bin TL maaş alıyor.

AKP ile yükseldi

1982 yılında Şanlıurfa'da doğan Sakar, 2011 yılında AKP'den Şanlıurfa Milletvekili adayı oldu seçilemedi. 2012'de AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi, 2015'de AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi oldu. 2016'da KADEM üyeliğinin ardından 2018'de AKP Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2019'da doçent unvanını aldı. İktisat Fakültesi bölüm başkanı oldu. 1 Mart 2020'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Sakar halen hem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, hem Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı hem de Tarım Kredi Marketçilik Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.