Üç kulüp zarar, Fenerbahçe kâr açıkladı

Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı. Buna göre, sezonun ikinci çeyreğinde kâr açıklayan tek kulüp Fenerbahçe oldu.

Sputnik’te yer alan haberde, lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildiği açıklandı.

Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıklarken, Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti.

Ancak Sarı-Kırmızılılar bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.