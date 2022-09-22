Üç kişiyi öldürüp iki polisi yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Başakşehir’deki Güvercintepe Mahallesi’nde yaşayan Güven Güler (32), önceki gün arkadaşı Ergül Maden ile amcasının eşi Güllü Güler’i öldürdü, yeğeni Sevim Tepe ve kocası Adem Tepe’yi de yaraladı. Olaydan sonra ortadan kaybolan Güven Güler, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte Fatih’te ortaya çıktı.

Güler, Fatih Kenanbey Sokak’ta Güven Timleri’nde görevli polisler Ozan K. ve Özgür K.'yi de yaralamıştı.

Ergül Maden ve Güllü Güler’in öldürüldüğü gün Altınşehir’de cesedi bulunan Celal Meşgül’ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre 3 kişiyi öldürüp, 2 polisi yaralayan Güven Güler adliyeye sevk edildi.

Saldırganın Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.