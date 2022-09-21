İki polis memurunu yaralayan saldırgan bir kişiyi daha öldürmüş

İstanbul Başakşehir’deki Güvercintepe Mahallesi’nde yaşayan Güven Güler (32), önceki gün arkadaşı Ergül Maden ile amcasının eşi Güllü Güler’i öldürdü, yeğeni Sevim Tepe ve kocası Adem Tepe’yi de yaraladı. Olaydan sonra ortadan kaybolan Güven Güler, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte Fatih’te ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, saat 10.50 sıralarında Fatih Kenanbey Sokak’ta Güven Timleri’nde görevli polisler Ozan K. ve Özgür K. şüphelendikleri Güven Güler ve arkadaşının kimliklerini kontrol etmek istedi. Bir anda belinden tabancasını çıkartan Güven Güler polis Ozan K.’yi gözünden, Özgür K.’yi ise yüzünden yaralayıp kaçtı.

Polis ekipleri, Güven Güler’i akşam saatlerinde Altınşehir’de bir viyadüğün altında saklanırken yakalamıştı. Güven Güler’in tabancasında yapılan incelemede bir cinayet daha aydınlatıldı. Ergül Maden ve Güllü Güler’in öldürüldüğü gün Altınşehir’de cesedi bulunan Celal Meşgül’ün de Güven Güler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güven Güler ise polisteki ifadesinde cinayetleri kabul etmedi, polise saldırmadığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini de reddeden Güven Güler’in sorgusu sürüyor.