İki polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran 32 yaşındaki saldırgan Güven Güler yakalanmıştı. Bu sabah ise ikinci zanlının da yakalandığı açıklandı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın verdiği bilgiye göre Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen Güven Güler, güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Güler Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanmış halde yakalandı. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi çıktı.

Güven Güler'in saldırıdan birkaç saat sonra yakalanmasının ardından bugün diğer şüpheli de yakalandı.

Güven Güler’in yanında bulunan arkadaşının da gözaltına alınmasıyla sayı 3’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında bir günlük ek gözaltı süresi alındı.