2 polis memurunun yaralandığı saldırının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Güvercintepe'de Yeniyol Sokak'ta dün gece saatlerinde, Güven Güler isimli zanlı, sokakta akrabalarının bulunduğu eve gelerek Ergül Maden (28), Güllü Güler (58), Adem Tepe (42) ve Sevim Güler'e (36) kurşun yağdırdı.

Olayda Güllü Güler, Ergül Maden yaşamını yitirirken, Adem Tepe ve Sevim Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Güven Güler ve yanındaki kişi, motosikletle bölgeden kaçtı. Polis zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

2 polis memuru yaralandı

Sabah saatlerinde Fatih Kumkapı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, Güven Güler ve yanındaki şahsı durdurarak kimlik sormak istedi. Ancak polise direnen zanlılar, ateş ederek karşılık verdi. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru Özgür K. ve Ozan K. yaralandı.

Polis memurları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat polisleri sevk edildi

Olay sonrası bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Ekipler, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan 2 şahsı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Şüphelilerin Başakşehir ve Yenibosna'da görüldüğü ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

'Şahısların yakalanması için çalışma devam etmekte'

İstanbul Valiliği polislere yönelik saldırının ardından açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır. Olayda 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi’nde G.G. (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü; S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. İki farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz." (İHA)