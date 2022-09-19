İstanbul'da polis memurları durdurdukları iki kişi tarafından vuruldu

İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru, durdurdukları 2 şüpheli kişi tarafından silahla vuruldu.

Haber Merkezi

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi’nde 2 polis memuru, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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