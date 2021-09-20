Üç general daha emekliliğini istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) yaşanan istifalara yenilerinin eklendiği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Suriye harekât sahasında görev yapan ve burada yaralanan Tuğgeneral Metin Eştürk, Adana’ya atandıktan sonra istifa etmişti. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı da istifa etmişti. Yaşanan bu istifaların ardından, biri Barış Pınarı Harekâtı komutanlarından olmak üzere, üç general daha görevlerinden istifa ve emeklilik için dilekçe verdi.

Dilekçe veren generallerin adları ve görevleri şöyle: