Üç fidan mezarları başında anılacak

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 68 kuşağının devrimci öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı 50. ölüm yıldönümünde mezarları başında anacak.

Buluşma, 6 Mayıs cuma günü saat 12.30'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşecek.

TKG tarafından yapılan açıklamada "Yola çok uzun zaman önce çıktık, 50 yıl önce devredilen bayrağı taşımaya bugün de devam ediyoruz. Yarın Ankara'da Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i mezarları başında anmak için buluşuyoruz" denildi.