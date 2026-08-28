Üç farklı suçlama yöneltilen Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış adliyeye sevk edildi

Hypers Ajansı'nın kurucusu ve Manifest grubunun menajeri olarak Tolga Akış bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Akış, hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır."

Grubun eski fotoğrafçısı da gözaltına alınmıştı

Bir dönem Manifest grubuyla birlikte çalışan fotoğrafçı Mesut Adlin, Tolga Akış'ın Manifest üyeleriyle 10 yıllık sözleşmeler imzalandığını ve sözleşmelerde dijital ve ticari gelirlere ilişkin ağır koşullar bulunduğunu iddia etmişti. Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış tarafına bırakıldığını öne süren Adlin, konser gelirlerinden Manifest'teki her bir üyeye sadece yüzde 10 pay verildiğini savunmuştu. Adlin ayrıca grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini ileri sürmüştü.

Tolga Akış, Adlin’in suçlamalarını “tehdit” ve “şantaj” olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Pazartesi günü gözaltına alınan Adlin, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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