Üç farklı suçlama yöneltildi: Manifest grubunun yapımcısı Tolga Akış gözaltına alındı

İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Manifest grubun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış hakkındaki soruşturmanın "müstehcenlik", "yasaklı madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Grubun eski fotoğrafçısı da gözaltına alınmıştı

Bir dönem Manifest grubuyla birlikte çalışan fotoğrafçı Mesut Adlin, Tolga Akış'ın Manifest üyeleriyle 10 yıllık sözleşmeler imzalandığını ve sözleşmelerde dijital ve ticari gelirlere ilişkin ağır koşullar bulunduğunu iddia etmişti. Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış tarafına bırakıldığını öne süren Adlin, konser gelirlerinden Manifest'teki her bir üyeye sadece yüzde 10 pay verildiğini savunmuştu. Adlin ayrıca grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini ileri sürmüştü.

Tolga Akış, Adlin’in suçlamalarını “tehdit” ve “şantaj” olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Pazartesi günü gözaltına alınan Adlin, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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