Üç caminin elektriği kesildi: 'Basına veriyorum deyince müftüyü aradılar'

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk Camii, Nur Camii ve Gültepe Camii, üç gün önce elektriksiz kaldı. Dağıtım şirketinin yetkilileri, faturaların ödenmemesi üzerine üç caminin elektriğini kesti. Sadece Gölbaşı’ndaki yeni camiye ait ödenmemiş 6 faturanın toplam tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu öğrenildi.

ANKA'ya konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Avunç, "Üç gündür caminin elektriği yok. Bir Allah'ın kulu şu anda görünmüyor. ‘Sizi gazeteye veriyorum’ dediğim zaman hemen acilen gelip bıraktılar. Şu anda cemaatin hiçbir bilgisi yok" dedi.

'Basına veriyorum deyince müftüyü aradılar'

Avunç, "Bu, Diyanet'in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum’ dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar. Acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz" diye konuştu.