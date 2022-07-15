Datça'da esnaf bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Liman mevkisinde evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği tekel bayisinde saat 05.00 sıralarında otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Okur, kalbinden bıçaklanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. (İHA)