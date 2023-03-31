Üç bakanın Erdoğan'dan affını istediği iddia edildi

6 Mart günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan milletvekili adaylığı için 'aflarını' istedikleri iddia edildi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin bugünkü "Affını isteyen üç bakan... İnce neden sinirlendi?" başlıklı yazısında seçim gündemine ilişkin kulis bilgilerini kaleme aldı.

Aflarını istediler: 'Görev verirseniz kabul ederiz'

Erkin, 6 Mart tarihli Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"6 Mart akşamı Bakanlar Kurulu toplandı ve Erdoğan bakanlara dedi ki: 'Herkesi milletvekili adayı olarak görmek istiyorum. Buna itirazı olan var mı?' Toplantıda üç isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un Erdoğan'dan aflarını istedikleri öne sürüldü. Ancak şu cümleyi de eklediler: 'Görev verirseniz kabul ederiz.' Ancak... 'Af' istendi. Erdoğan ise 22 Mart'ta, 17 bakanın da vekil olacağını açıkladı ve 'affa' sıcak bakmadı."

'Erdoğan bazı illerde yoklama yaptırdı'

Erkin yazısının devamında bakanların milletvekili gösterileceği illere ilişkin şu kulis bilgelerini paylaştı:

"Yine kulislerde konuşulanlara göre Erdoğan'ın iller bazında yoklama yaptırdığı ve Bakan Ersoy'un İzmir'den aday gösterilmesi konusunda karar aldığı öğrenildi. Yine Soylu'nun Samsun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hatay'dan listede olacağı ifade edildi."