Üç aylık hamile kadını öldüren sanığın serbest kalması talep edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Şubat'ta, Hacıyusuf Mahallesi'nde, hurdacılık yapan Kadir Meşe, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü kesici aletle ağır yaraladı.

Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpyörük hayatını kaybetti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ölen bebeğe DNA testi yapıldı

DHA'nın haberine göre hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada verdiği ifadesinde, bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdü. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu belirtildi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise yaptığı savunmasında, "Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.