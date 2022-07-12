Uber sızıntısı sonrası Fatih Altaylı'dan ilk açıklama

DW Türkçe'nin "The Uber Files" araştırmasına göre 2016'da UBER, lobi faaliyetlerine devam etmek için eski Washington Büyükelçisi Namık Tan ve ortağı, dönemin Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ekim Alptekin ile anlaştı. Habere göre Tan ve Alptekin'in birlikte çalıştığı NT Danışmanlık firmasıyla aylık 35 bin dolardan üç aylık bir sözleşme imzalandı.

İddialarla ilgili olarak T24'e konuşan Tan, "Haberde anlatılanlar doğru" dedi ve konuyla ilgili olarak o dönem kendisiyle eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başdanışmanı olan David Plouffe'un temasa geçtiğini söyledi.

Tan, "Bahsi geçen şirketi kapatalı 5 sene oldu. O zamanlar Obama’nın baş danışmanı vardı David Plouffe diye. O benim arkadaşımdır, benden rica etti 'Böyle böyle bir arayış içindeler, onlara yardımcı olabilir misin?' diye. Haberde anlatılanlar doğru. Bir sözleşme imzaladık, onun çerçevesinde onlara (UBER’e) gayet meşru bir şekilde burada faaliyet göstermeleri için yardım sağladık. Ki ben hala da burada UBER’e müsaade gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama başarılı olamadık. Türkiye’deki taksicilerin lobisi çok güçlü, onlar karşı çıktılar. Hatta onlarla da görüştük, onlarla çalışmak için temsilcileriyle görüştük. Ama başarılı olamadık, bitti gitti" açıklamasında bulundu.

Haberde Fatih Altaylı'nın "sipariş köşe yazıları" yazdığı iddia ediliyordu.

Altaylı söz konusu iddiayı reddederken, "UBER ile ilgili tek olumlu yazım yok" dedi.