Uber dosyalarını sızdıran MacGann: İnsanlara yalan satan bir sistemi ifşa ediyorum

Uber'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki hükümetlerle ilişkilerini yöneten lobicisi Mark MacGann, Guardian'a 124 binden fazla şirket dosyasını sızdıran kişinin kendisi olduğunu duyurdu.

Guardian'a konuşan MacGann, Uber'in düzinelerce ülkedeki yasaları bilerek çiğnediğine ve şirketin projelerinin sürücülerine faydaları konusunda insanları yanlış yönlendirdiğine inandığı için konuşmaya karar verdiğini söyledi. MacGann kendi görevinin, Uber'in yerel yasaları hiçe sayan agresif küresel genişlemesinin sonuçlarını yönetmek ve ardından yasaları düzenleyerek şirket için daha elverişli bir iş ortamı yaratmak üzere hükümetlere lobicilik yapmak olduğunu kaydetti.

52 yaşındaki ifşa ettiği faliyetlerle ilgili kendisinin de suçsuz olmadığını kısmen pişmanlık duyduğunu söyledi. Guardian'a konuşan şirket yetkilisi “Kısmen sorumluyum. Hükümetlerle konuşan bendim, bunu medyayla zorlayan bendim, insanlara kuralları değiştirmeleri gerektiğini çünkü sürücülerin bundan faydalanacağını ve insanların çok fazla ekonomik fırsat elde edeceğini söyleyen bendim." dedi.

“Öyle olmadığı ortaya çıktığında – aslında insanlara bir yalan satmıştık – ayağa kalkıp bugün insanlara nasıl davranıldığını anlatmazsanız nasıl vicdanınız rahat olabilir?” diyen MacGann, şirketin ağır iş yüküne yetersiz yanıt verdiğini ve çeşitli ülkelerde taksi endüstrisinden artan tacizlerle karşılaştıkça mesleki stresten dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

The Guardian’a sızdırılan ve Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu’yla (ICIJ) paylaşılan şirket kayıtları, Uber’in, dünyanın dört bir yanında nüfuz sahibi kişilere ödeme yaparak usulsüz bir şekilde nasıl yoluna devam ettiğini ortaya çıkardı. Uber, bu süreçte değerini 82 milyar dolara çıkarttı.

MacGann'in 2014 ve 2016 yılları arasında Uber'de üstlendiği üst düzey görev, hükümetleri taksi regülasyonlarını değiştirmeye ve 40'tan fazla ülkede daha elverişli bir iş ortamı yaratmaya ikna etme girişimlerini denetlemekti.

Uber'in İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerdeki en yüksek güç kademelerine girme kolaylığının "sarhoş edici" olduğunu söyleyen MacGann, aynı zamanda "son derece adaletsiz" ve "anti-demokratik" olduğunu söyledi.