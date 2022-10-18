Uber Kanada'da esrar dağıtımına başladı

Kanada'nın başkenti Toronto'da, yemek sipariş uygulaması Uber Eats ile esrar perakende şirketi Leafly, esrar dağıtımı yapabilmek amacıyla yerel tedarikçiler ile anlaşma sağladı.

Associated Press'in haberine göre, 19 yaş ve üzeri müşteriler, esrar siparişlerini Uber Eats uygulaması aracılığıyla verebilecek. Siparişler, üç yerel esrar perakendecisinden birine yönlendirilecek. Teslimatın müşterinin yaşını ve kimliğini doğrulayacak olan devlet onaylı bir çalışan tarafından yapılacağı açıklandı.

Uber Eats Kanada Genel Müdürü Lola Kassim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Perakendeciler, Toronto'daki insanların yasal esrar satın almaları için Leafly gibi sektörün liderleriyle ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklık esrarın yasadışı satışıyla mücadelede yardımcı olacak.Teslimat, müşterinin yaşını ve kimliğini doğrulayacak olan devlet onaylı bir çalışan tarafından yapılacak" dedi.